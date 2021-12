Odważna zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów chce w przyszłym roku osiągnąć jasność co do tego, kiedy jego kraj będzie mógł wstąpić do NATO. Tym samym jasno pokazał, że nic sobie nie robi z gwałtownych protestów Władimira Putina, który przestrzega NATO przed przyjęciem wschodniego sąsiada Polski do Sojuszu.