Prezydent Słowacji będzie problemem dla PiS i Fideszu. Czaputowa chce Europy liberalnej

Prezydentem Słowacji będzie Zuzana Czaputowa. W drodze do prezydentury pokonała establishment. Jej "rewolucja" różni się od antysystemowego populizmu z innych części Europy. Jest zaprzeczeniem nieliberalnych postaw Orbana i Kaczyńskiego.

Nowa prezydent wielokrotnie pokazywała, że potrafi iść pod prąd. Jako prawnik zasłynęła kilkunastoletnią walką z firmą budującą nielegalne wysypisko śmierci w jej rodzinnym mieście Pezinok koło Bratysławy. Batalia poprowadziła ją przez wszystkie instancje lokalne aż do sądów unijnych, za co otrzymała Nagrodę Goldmanów, najważniejsze wyróżnienie dla obrońców środowiska na świecie.

Firma, przeciwko której występowała "słowacka Erin Brockovich" (tak ją określano w nawiązaniu do amerykańskiej aktywistki, którą w filmie zagrała Julia Roberts) należała do Mariana Kocnera. To ważne nazwisko w karierze politycznej Czaputowej, gdyż właśnie jego "szemrane interesy" badał młody dziennikarz śledczy Jan Kuciak.