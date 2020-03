Prezydent Sieradza skazany. Paweł Osiewała potrącił kobietę i odjechał z miejsca wypadku

Prezydent Sieradza, Paweł Osiewała został skazany na siedem miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, za nieumyślne spowodowanie wypadku i ucieczkę bez udzielenia pomocy. Samorządowiec zapłaci też potrąconej przez siebie kobiecie 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd zabrał mu także prawo jazdy na trzy lata.

Jak dodał, sprawa jest poważna. Przypomnijmy, że potrącona to osoba starsza a samorządowiec uciekł z miejsca zdarzenia.

Przypomnijmy, że początkowo do procesu miało w ogóle nie dojść. Potrącenie 79-letniej pani Anny zostało przez sieradzką policję potraktowane jako wykroczenie drogowe. Osiewała został wtedy ukarany mandatem na kwotę 300 złotych.

Podejście do sprawy zmieniło się, gdy zdarzenie nagłośniły media. Wtedy śledczy jeszcze raz przejrzeli dokumentację i wnieśli akt oskarżenia wobec prezydenta Sieradza. W toku pracy śledczych wyszło na jaw m.in. to, że 79-latka miała skręcony staw skokowy, a to "obrażenie powyżej dni siedmiu" (zmiana kwalifikacji zdarzenia na wypadek drogowy - przyp. red.).