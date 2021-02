Prezydent Rzeszowa zrezygnował. Wskazał następcę. Reakcja opozycji

Marcin Warchoł prezydentem Rzeszowa? Kosiniak-Kamysz: nie zamierzam go popierać

Na pytanie, czy nie dziwi go to, że Ferenc zaproponował na swoje stanowisko Warchoła, Kosiniak-Kamysz przyznał, że jest to pewne zaskoczenie. - Choć prezydent Ferenc popierał go już w wyborach parlamentarnych - podkreślił szef ludowców. - Ja nie zamierzam popierać pana Warchoła - zapewnił.