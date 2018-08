Prezydent Rudy Śląskiej po wypadku wydała oświadczenie. Przyznała się do winy

Grażyna Dziedzic w sobotę spowodowała kolizję z udziałem trzech samochodów. W mieście pojawiły się pogłoski, które od razu zostały zdementowane. W tym tygodniu wróciła do pracy i wydała oświadczenie komentujące wydarzenie.

Kolizja z udziałem prezydent Rudy Śląskiej

Po kolizji prezydent Rudy Śląskiej została przewieziona do szpitala na rutynowe badania. W trakcie pobytu w placówce skarżyła się na ostry ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Jednak nic poważniejszego się nie stało, a pani prezydent w poniedziałek rano wróciła do pracy.

Oświadczenie ws. wypadku

Wieczorem na profilu facebookowym odniosła się do weekendowego zdarzenia, publikując komunikat ws. wypadku. W nim przyznaje się, że to z jej powodu doszło do kolizji. Zaznaczyła również, że policja zbadała uczestników wypadku alkomatem. Wszyscy byli trzeźwi. Tym samym odniosła się do plotek, w których zarzucano jej, że była pijana i może trafić do więzienia.