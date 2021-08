Prezydent przeciwnikiem obowiązkowych szczepień. Specjalista: Ryba psuje się od głowy

- Stąd akurat ludzie od dawna, od zeszłego roku są skonfundowani, nie wiedzą, w co mają wierzyć i co mają robić. Niestety, można powiedzieć wyraźnie, że ryba psuje się od głowy. Jeśli mamy taki przekaz z najwyższych sfer, to trudno się dziwić, że gros społeczeństwa zachowuje się irracjonalnie, zarówno jeśli chodzi o szczepienia, jak i postępowanie w dobie pandemii. To kolejny dowód na to, że polityka informacyjna tego rządu, zarówno w kwestii szczepień, jak i pandemii COVID-19, nawet nie leży, a po prostu gnije i się rozkłada. Jej nie ma - mówi dr Dzieciątkowski.