Duda o obowiązkowych szczepieniach. Jasna deklaracja

Jako uzasadnienie prezydent podał "narodowy charakter" oraz "przekorę Polaków". - Jeżeli ludzie będą do tego zmuszani (do szczepień przeciwko COVID-19 - przyp. red.), to będziemy mieć niedobrą sytuację społeczną, która naprawdę pogorszy nastroje - wyjaśnił Andrzej Duda.