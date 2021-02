Prezydent Poznania: "Pogróżki dostaję regularnie. Nie mogę jeździć rowerem"

- Mam wskazania antyterrorystów, aby w określonych sytuacjach zachowywać się w odpowiedni sposób. Nie mogę jeździć do pracy rowerem tak, jak robiłem to kiedyś. Pogróżki dostaję regularnie, przychodzą do mnie też listy z więzienia, od osoby, która miała wyrok 25 lat więzienia, a teraz dostała kolejny - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - To element nagonki, która miała miejsce na samorządowców, jej ofiarą padł prezydent Paweł Adamowicz. To niedopuszczalne, aby prezes TVP uskuteczniał takie metody, jestem oburzony i zbulwersowany. To cynizm, który przekracza jakiekolwiek granice - dodał.

