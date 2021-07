Prezydent Polski na urlopie. "Będzie rodzina i pływanie na skuterze wodnym"

Według ustaleń Wirtualnej Polski, prezydencka para do Juraty przyjechała we wtorek w nocy. - To ma być jeden z dłuższych urlopów prezydenta Polski. Planowany jest pobyt ok. 3-4 tygodni. Ale z przerwami na zagraniczne wizyty i państwowe uroczystości. Pod koniec następnego tygodnia prezydent wybiera się do Tokio. W piątek 23 lipca będzie uczestniczył w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Pod koniec lipca i na początku sierpnia pojawi się w Warszawie na uroczystościach związanych z obchodami Powstania Warszawskiego - mówi nam nasz informator, osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.