Prezydent podpisze "ustawę Hoca"? Szrot: jeszcze długa droga

Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, gościł w programie "Newsroom". Pytano go o wątpliwości Andrzeja Dudy w sprawie tzw. "ustawy Hoca". - Zobaczymy czy ta ustawa zostanie uchwalona przez Sejm, a jeśli tak, to w jakim kształcie. Potem zobaczymy, co w tej sprawie powie Senat. Jeszcze długa droga zanim zaczniemy ją analizować - wyjaśnił. Zdradził jedynie, że podejmując decyzje o ewentualnym podpisaniu tej ustawy, prezydent będzie brał pod uwagę dwa główne czynniki: zdrowie Polaków, a także ich prawo do prywatności. - Prezydent ma zapewnione profesjonalne opinie eksperckie - podkreślał Szrot. Prowadzący mówił, że według ministra zdrowia "ustawa Hoca" jest obecnie "krytyczna, najbardziej potrzebna" w walce z pandemią. - Minister ma wszystkie dane, by tak mówić. Trzeba się liczyć z jego zdaniem - stwierdził Szrot.