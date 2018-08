Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe odznaczenie państwowe

W poniedziałek w Muzeum Narodowym w Krakowie prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą nowego odznaczenia państwowego. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości będzie przyznawany osobom zasłużonym dla Rzeczpospolitej, dla budowy jej potencjału- powiedział prezydent podczas ceremonii.

"Chcemy, aby tym odznaczeniem, tym medalem mogły być dekorowane osoby zasłużone dla Rzeczpospolitej, dla budowania jej potencjału, dla odbudowania jej i tworzenia dzisiaj tego, co tak bardzo nam jest potrzebne: silnego, sprawnego, nowoczesnego polskiego państwa, które będzie się dalej mogło dobrze rozwijać i wzmacniać w naszej części Europy" - powiedział Andrzej Duda .

Odznaczenie nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości ustanowionego w 1928 r. Medal jest srebrzony i oksydowany, ma średnicę 35 mm. Jego powierzchnia nawiązuje do falującej flagi, pośrodku której znajduje się wznoszący do lotu ukoronowany orzeł. Wsparty jest na wstędze z napisem "POLONIA REDIVIVA" ("Polska Odrodzona"). Na odwrocie umieszczone są wypukłe inicjały Rzeczypospolitej Polskiej nad datami "1918" i "2018", ujęte stylizowanymi liśćmi wawrzynu i dębiny z owocami, które są symbolem wytrwałości.