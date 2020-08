Prezydent odmawia szczepienia na grypę. Łukasz Szumowski: będę o tym rozmawiał

Panie ministrze, przekonał już pan prezydenta Andrzeja Dudę, żeby się w tym roku nawet profilaktycznie i publicznie zaszczepił na grypę? Nie, jeszcze nie przekonałem, ale na pewno będziemy na ten temat rozmawiali. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Tutaj naprawdę w Polsce nie jest to obowiązkowe szczepienie - jak będzie obowiązkowe, to nie będzie dyskusji. Zresztą to pan prezydent też powiedział - wszystkie obowiązkowe szczepienia wykonuje. Jest człowiekiem stosunkowo młodym bez ryzyka i twierdzi, myślę, że no bazując na opiniach medyków, że po prostu kładzie się do łóżka jak jest chory i nie wychodzi z domu. Natomiast oczywiście będziemy na ten temat rozmawiać, bo tutaj jako osoba publiczna na pewno ten przykład byłby ważny. No ja uważam, że szczepienia ratują życie i wiem to, więc na pewno będę jeszcze z panem prezydentem rozmawiał. Mamy się bać jesieni? Na pewno mamy się przygotowywać na jesień.