Prezydent o szczepieniach. Popełnił błąd? Były szef GIS krytykuje Dudę

Andrzej Duda w poniedziałek przekazał, że jest "absolutnym przeciwnikiem obowiązkowych szczepień". - Aby kogoś przekonać, nie musi być obowiązku. Nie wierzę to, że jeśli ktoś nie jest przekonany, to nie będzie szukał furtek, gdyby wprowadzono obowiązkowe szczepienia. Chodzi o to, aby ludzie zrozumieli - komentował w programie "Newsroom" WP dr Marek Posobkiewicz, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Nie była to dobra wypowiedź ze strony prezydenta. Zdarzały się również takie wypowiedzi dotyczące szczepień przeciwko grypie. Moim zdaniem w każdym cywilizowanym kraju prezydent, premier i minister zdrowia powinni być pierwszymi osobami, które w dobie pandemii publicznie szczepią się po to, aby dać przykład innym obywatelom. Tego u nas brakowało. Nawet minister zdrowia nie powinien czekać na swoją kolejkę wiekową, tylko zaszczepić się na początku. To są funkcjonariusze państwowi, którzy się spotykają z przedstawicielami innych państw. (...) Oni powinni publicznie dać przykład - przekonywał lekarz.