Prezydent na trudne czasy. Kwaśniewski wymienił kto to taki

W przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie. Prowadzący program "Newsroom" Paweł Pawłowski zapytał Aleksandra Kwaśniewskiego, kogo on by widział na stanowisku Andrzeja Dudy na te trudne czasy. - Prezydentem powinna być osoba doświadczona politycznie, która ma swoje opinie, która jest zdeklarowanym demokratom i NATO-wcem - stwierdził Kwaśniewski. Powiedział także, że "kilku kandydatów i kandydatek w Polsce spełnia takie wymogi, to znaczy, że może być głową państwa na trudne czasy". Rozmawiano również o tym, czy Rosja jest w stanie się zmienić. Były prezydent stwierdził, że "w przewidywalnej perspektywie tak nie będzie". Dodał, jednak że jeżeli Rosja nie wygrałaby w Ukrainie, to wtedy można przewidywać pewne napięcia wewnętrzne i zmiany.