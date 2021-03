Prezydent na nartach w Zakopanem. Slalom dla dzieci

Prezydent Andrzej Duda w weekend znów miał okazję do odwiedzenia stoku narciarskiego. W niedzielę w Zakopanem zainaugurował VII edycję charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2021". - Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogę być z państwem i zjechać na tym slalomie gigancie, gdzie każdy zjazd, każdy pokonany metr służy temu, aby wspierać integrację dzieci i młodzieży, by wspierać ich możliwości rozwojowe - mówił prezydent, otwierając imprezę. Podziękował prezes fundacji Małgorzacie Tlałce-Długosz, która organizuje maraton, a chwilę później ruszył wyciągiem na stok. Do Andrzeja Dudy nie udało się dostać protestującym ws. pandemii przedsiębiorcom. Przed imprezą, mimo że jej cel jest charytatywny, politycy opozycji wskazywali, iż to wyjazd podczas rozwijania się kolejnej fali epidemii koronawirusa.

