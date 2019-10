Prezydent Katowic Marcin Krupa zasłabł podczas sesji Rady Miasta. Wraca do pracy

Są nowe informacje w sprawie stanu zdrowia prezydenta Katowic. Marcin Krupa, który zasłabł podczas czwartkowej sesji Rady Miasta, jest już w domu. W poniedziałek planuje wrócić do pracy.

W czwartek Marcina Krupę , prezydenta Katowic z budynku Rady Miasta zabrała karetka. Trafił do szpitala z powodu zasłabnięcia. Uspokoił mieszkańców, publikując post na Facebooku.

"Serdecznie dziękuję za wszystkie wasze wyrazy troski, które od wczoraj otrzymałem telefonicznie, SMS-ami czy poprzez Facebooka. To dla mnie duże wsparcie - napisał w mediach społecznościowych Marcin Krupa. Prezydent Katowic dodał, że czuje się lepiej, odpoczywa w domu i w poniedziałek planuje wrócić do swoich obowiązków.

Zanim głos zabrał sam prezydent, do sprawy odniosło się biuro prasowe katowickiego magistratu. "W nawiązaniu do pytań mieszkańców Katowic i mediów informujemy, że prezydent Marcin Krupa poczuł się dzisiaj gorzej podczas sesji Rady Miasta. Obecnie czuje się lepiej i przechodzi badania. Prezydent prosił, by podziękować za wyrazy troski i wsparcia, które otrzymuje" - czytamy w komunikacie.