Prezydent Duda spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem

Do rozmowy pomiędzy przywódcami doszło podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. "O tę rozmowę poprosili sami Amerykanie" - powiedział szef gabinetu prezydenta Dudy.

Radio podaje, że Donald Trump pytał Andrzeja Dudę głównie o to, jak mają się amerykańskie firmy w Polsce. Polski prezydent głównie poruszał tematy zakupu broni i dostaw amerykańskiego gazu do Polski, co dla nas jest kwestią bezpieczeństwa, a dla Amerykanów kwestią biznesu.