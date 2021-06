Prezydent Duda "potraktowany z buta"? Jaki skomentował atak Gawkowskiego

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odbył kilkuminutową rozmowę z prezydentem USA Joe Bidenem "na marginesie" szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zdaniem szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego, prezydent na szczycie NATO został potraktowany "z buta". Polityk podkreślił też, że zdjęcie ze spotkania przywódców wykonano na korytarzu, przed windą. Jego wypowiedź skomentował w programie "Newsroom WP" eurodeputowany Patryk Jaki. - Do tej pory opozycja rzucała gromy, że w ogóle nie ma spotkania z prezydentem Bidenem, a jak się okazało, że jest, to szuka dziury w całym i sprawdza scenerię, czy przypadkiem nie ma gdzieś źle powieszonej lampy, albo czy fotograf dobrze zrobił zdjęcie. Należy się cieszyć, że udało się chwilę porozmawiać z prezydentem Bidenem. (…) Z komunikatu, (…) który można znaleźć na stronie Departamentu Stanów Zjednoczonych, wynika, że rozmawiali o ważnych sprawach z punktu widzenia Polski - stwierdził. Eurodeputowany podkreślił, że obiektywnie rzecz ujmując, relacje Polski z prezydentem Bidenem są "trudne". - Muszą być trudne, chociażby po podjęciu przez niego decyzji o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2, czyli budowaniu broni politycznej dla prezydenta Putina, która może być użyta (…) przeciwko Ukrainie niemalże w każdej chwili. Polska jest państwem, które walczy o to, żeby Ukraina była wolna i możliwie bezpieczna. Takie decyzje Stanów Zjednoczonych nie pomagają - przyznał.