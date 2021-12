Prezydent Duda: Polska cały czas boleje z powodu ofiar stanu wojennego

- Obrażenie, które odniósł w tym miejscu Grzegorz Przemyk, doprowadziły do jego śmierci. To miejsce, które ważne jest dla warszawiaków i wszystkich Polaków. Dla nas, którzy pamiętają stan wojenny, najważniejsze jest to, że zebrała się tu młodzież z Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni - powiedział w wypowiedzi dla mediów prezydent RP.