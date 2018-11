Prezydent Duda nie przywitał Donalda Tuska. Ostre komentarze w sieci

Po tym, jak na uroczystościach na Placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda nie przywitał szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w sieci zawrzało. Sporo osób skrytykowało postawę prezydenta, inni wskazywali, że głowa państwa nikogo personalnie nie witał.

Była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring – Wielgus oceniła gest prezydenta również jako „małostkowy”. - Najpierw prezydent Andrzej Duda nawołuje do wspólnego świętowania, a gdy przychodzi najważniejszy i jedyny na tej uroczystości europejski polityk, to stawia się go na uboczu. Nie podaje ręki i pomija przy oficjalnym powitaniu. Powiedzieć małość to mało – napisała w mediach społecznościowych.