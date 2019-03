Prezydent Duda chwali pracę Sądu Najwyższego. "Dobra robota"

"O to właśnie chodziło. O przywracanie elementarnego poczucia sprawiedliwości" - napisał we wtorek Andrzej Duda na Twitterze. To reakcja po rozpatrzeniu pierwszej skargi nadzwyczajnej. Sprawa dotyczyła sporu spadkowego.

Prezydent Andrzej Duda skomentował wyrok sądu (PAP, Fot: Marcin Obara)

Pierwszą rozpatrzoną skargę nadzwyczajną w historii polskiego sądownictwa skierował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wniosek dotyczył wydania dwóch sprzecznych ze sobą orzeczeń spadkowych.

Według decyzji Sądu Rejonowego w Biłgoraju z 1995 roku, spadek przypadł mężowi zmarłej kobiety oraz trójce dorosłych dzieci. Jednak gospodarstwo rolne przypadło w udziale tylko mężowi.

Sporny spadek

Po 5 latach wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyło jedno z rodzeństwa. Domagało się od tego biłgorajskiego sądu uzyskania 1/4 własności gospodarstwa rolnego. Pomimo wysłania zawiadomienia, żaden ze spadkobierców nie pojawił się na rozprawie. W tej sytuacji roszczenia tylko jednej strony zostały uwzględnione.

"Dopiero po kilku latach reszta rodzeństwa od notariusza dowiedziała się, że gospodarstwo rodziców zostało odziedziczone inaczej, niż sądzą" - opisywało sprawę biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich we wniosku do Sądu Najwyższego.

Decyzja Sądu Najwyższego

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Rejonowego z 2000 roku. - Wydanie przez sąd, co należy podkreślić, w tym samym składzie, kolejnego rozstrzygnięcia i to dodatkowo odmiennego niż wcześniejsze prawomocne postanowienie, samo w sobie jest niedopuszczalne - podkreślał w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Grzegorz Żmij.

Skarga nadzwyczajna to specjalny środek zaskarżenia wyroku sądowego. Została wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z zapisami, skargę można wnieść po 5 latach od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

