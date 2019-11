Prezydent Andrzej Duda zrealizował plan z kampanii. Odwiedził wszystkie powiaty

Prezydent Andrzej Duda odwiedził we wtorek powiat gryficki. To ostatni z powiatów, które obiecał odwiedzić podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. Podczas spotkania z jego mieszkańcami mówił o wymiarze sprawiedliwości. Po raz kolejny padły słowa o "najwyższej kaście".

- To oni właśnie. Zwłaszcza ci, którzy przez ostanie dziesięciolecia zasiadali w Sądzie Najwyższym, to właśnie oni są przede wszystkim odpowiedzialni za to, że sądownictwo dyscyplinarne w polskim wymiarze sprawiedliwości de facto było fikcją. Tak naprawdę w zasadzie go nie było - dodał prezydent.