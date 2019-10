Prezydent Andrzej Duda został honorowym obywatelem Środy Śląskiej

Prezydent Andrzej Duda realizuje wyborczą obietnicę odwiedzenia wszystkich powiatów w Polsce. W czwartek spotkał się z mieszkańcami Środy Śląskiej. Odebrał też tytuł honorowego obywatela miasta.

Prezydent dziękował mieszkańcom Środy Śląskiej za udział w wyborach parlamentarnych. - Rzeczywiście, frekwencja jak na standardy Rzeczypospolitej do tej pory była niebywała. Jestem ogromnie wdzięczny. To pokazuje, że ludzie w naszym kraju czują odpowiedzialność za polskie sprawy. Miałem wielki moment radości, kiedy tę frekwencję ogłoszono - stwierdził.

- Nie będę ukrywał, że cieszę się, że dotychczasowy mandat Zjednoczonej Prawicy, aby rządzić w Polsce został tak bardzo umocniony poprzez kolejny raz samodzielną większość w polskim Sejmie - wyznał prezydent. - Jestem za to wdzięczny, ponieważ wiele elementów programu, które powinny być jeszcze zrealizowane, wymagało kolejnej kadencji. Mam nadzieję, że przystąpią do pracy i że szybko zobaczycie państwo tego kolejne efekty. Cieszę się, że będę mógł razem z nimi pracować, przynajmniej do czasu zakończenia obecnej kadencji prezydenckiej - dodał.

- Chciałbym, żeby Polska utrzymała dotychczasowy kurs, by Polska rosła w siłę, dobrego zbierania podatków a więc uczciwości w życiu publicznym. Bo przecież niedawno, do 2015 roku, zanim nie zostały wprowadzone zmiany prawne, ktoś te pieniądze kradł, ktoś nas z tych pieniędzy okradał - mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Środy Śląskiej. - A przecież to my płacimy te podatki, my wszyscy. My ten VAT płacimy, który był rozkradany - dodał.