Prezydent Andrzej Duda: Zbliżamy się do Zachodniej Europy

- To dzięki takim programom jak 500 plus zbliżamy się pod względem materialnym do zachodu Europy - powiedział prezydent Andrzej Duda mieszkańcom Głogowa. Poprosił ich także o wyrozumiałość wobec "dobrej zmiany".

Andrzej Duda w Głogowie (PAP, Fot: Maciej Kulczyński)

W środę prezydent Andrzej Duda gościł na Dolnym Śląsku. Prezydent chce odwiedzić większość powiatów w Polsce. Spotkanie w Głogowie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich. Andrzej Duda powiedział, że ich ofiara podczas wojny polsko-niemieckiej z 1109 r. nie poszła na marne. Przypomniał też, że miasto zostało całkowicie zniszczone w 1945 r., a udało się je odbudować dzięki wysiłkowi przodków mieszkańców Głogowa.

Prezydent podziękował mieszkańcom za wysoką frekwencję w eurowyborach.

- Pokazaliśmy całej zjednoczonej Europie, że sprawy europejskie nas interesują, że czujemy się częścią Europy. Wysoka frekwencja daje znacznie silniejszą legitymację naszym przedstawicielom w Parlamencie Europejskim, lepszą pozycję w negocjacjach. W Brukseli decyduje się także o naszych ważnych sprawach. Dziękuję za frekwencję, to piękne budowanie naszej pozycji w Europie i świecie - powiedział Andrzej Duda. Wyraził też nadzieję, że równie gremialnie Polacy pójdą do urn w wybirach do Sejmu.

- Często słyszymy, że jak ktoś nie brał udziału w wyborach, to niech nie dyskutuje o polityce w Polsce. Legitymację do dysutowania zyskuje się, kiedy idzie się do urny - dodał Duda.

"Trzeba się poprawiać"

Prezydent przypomniał, że Polska rozwija się w bardzo szybkim tempie. - Takimi programami jak 500 plus zbliżamy się pod względem materialnym do zachodu Europy. Takie programy są prawdziwie zachodnioeuropejskie - stwierdził. Zapowiedział, że taką politykę będzie dalej rząd realizował. Poprosił jednak mieszkańców Głogowa o wyrozumiałość, bo jak przyznał, "różne są decyzje podejmowane, są lepsze i gorsze, ale ważne jest, by poprawiać to, co nie do końca się udało".

Andrzej Duda stwierdził na koniec, że Polacy zasługują na to, by być w gronie zamożnych państw UE. – Zbyt wiele wycierpiały poprzednie pokolenia, zbyt wiele wycierpiało pokolenie moich rodziców, żebyśmy dzisiaj odpuścili. Nie, proszę państwa. To jest zadanie na najbliższe lata. Musimy je zrealizować. Zróbmy to także dla siebie, bo i nam się to należy – powiedział.