Prezydent Andrzej Duda wybiera się do Egiptu

Prezydent Andrzej Duda leci w niedzielę do Egiptu. Jak wyjawił prezydencki minister Paweł Szrot, jedzie tam, by rozmawiać o wsparciu w dostawach zboża, które przerwała rosyjska agresja na Ukrainę. Egipt aż 80 proc. zboża sprowadzał do tej pory z Ukrainy i Rosji.