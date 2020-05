Prezydent Andrzej Duda rapował. "Dokonał ogromnej promocji #Hot16Challenge2"

Powiedział, że nie pytał o to Dudy, ale uważa, że sam prezydent napisał tekst do utworu. Dodał, że udział w tej akcji był dla głowy państwa wyzwaniem. - Prezydent bierze też udział w akcjach charytatywnych, w różnych akcjach. Wsparcie Caritasu, WOŚP . Z potrzeby serca wspiera akcje charytatywne, także przez postać piosenki czy rapu - mówił Mucha. Dodał, że Duda sam podjął decyzję o udziale w akcji.

- Kto inny z polskich polityków byłby w stanie zbudować takie zainteresowanie tą akcją? Te 5 mln wyświetleń to skala sukcesu i gestu serca pana prezydenta. Wyzwanie pana prezydenta do tego, żeby kolejne osoby się przyłączały, to będzie wymierne pewnie w setkach, jeżeli nie w setkach tysięcy złotych. Zainteresowanie akcją wzrosło przez zaangażowanie prezydenta - podkreślił Mucha.