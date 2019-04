Prezydent Andrzej Duda nadał bieg sprawie ułaskawienia Marka Falenty

Prezydent Andrzej Duda uruchomił procedurę ułaskawienia Marka Falenty. Przesłał do Prokuratury Krajowej wniosek rodziny biznesmena, a śledczy przekazali już dokumentu do sądu pierwszej instancji, który orzekał w sprawie Falenty. Rozpoczęcie procedury nie oznacza jednak, że prezydent ma zamiar ułaskawić skazanego na 2,5 roku więzienia biznesmena.

Prezydent Andrzej Duda nadał bieg sprawie ułaskawienia Marka Falenty (Forum, Fot: Krystian Maj)

Informację o uruchomieniu procedury ułaskawienia podał portal rmf24.pl. - To normalna procedura tak zwanego "trybu zwykłego" ułaskawienia. Ten wniosek, jak wiele innych, które trafiają do prezydenta - został przekazany do Prokuratury Krajowej - powiedział portalowi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Spychalski tłumaczy też, że działanie prezydenta wynika z obowiązujących go przepisów. - Nie ma to żadnego związku z ułaskawieniem. Po prostu to normalna procedura, która jest przyjęta w tym zakresie - dodał rzecznik.

Wniosek o ułaskawienie przesyłany jest do prokuratury, jeśli prezydent nie decyduje się na osobiste ułaskawienie skazanego. Sąd ma na opinię dwa miesiące, ale prezydent nie jest nią związany.

Jak informował serwis tvn24.pl wniosek o ułaskawienie Falenty złożyła do Kancelarii Prezydenta córka biznesmena. Miał on tam wpłynąć 19 stycznia. Andrzej Duda przesłał go do prokuratury w marcu, zanim odnaleziono i schwytano Falentę w Hiszpanii.

- Jest przyjęty pewnie zwyczajowy termin w Pałacu Prezydenckim, akurat w tym wypadku było to w marcu. Proszę nie doszukiwać się tu kontekstów, drugiego, trzeciego dna - tłumaczył reporterowi rmf24.pl Spychalski.