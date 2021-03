Prezydent Andrzej Duda na zawodach narciarskich w Zakopanem

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w VII edycji charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2021". - Bardzo cieszę się, że te zawody odbywają się mimo pandemii. Rehabilitacja przez sport jest niezbędna - powiedział prezydent Andrzej Duda w niedzielę rano w Zakopanem. - Chodzi o to, aby zebrać pieniądze na cel ponadczasowy. Nie można ulec przeszkodom - mówił. Na starcie prezydent pojawił się ubrany w strój narciarski. - Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogę być z państwem i zjechać na tym slalomie gigancie, gdzie każdy przejechany metr służy dzieciom - mówił Andrzej Duda. "12H Slalom Maraton Zakopane" to coroczna impreza. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, tegoroczny maraton został skrócony do sześciu godzin. Pomysłodawczynią narciarskiego maratonu jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, prezes fundacji Handicap Małgorzata Tlałka-Długosz.

