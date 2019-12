Prezydent Andrzej Duda mocno ocenił sędziów. Zofia Romaszewska zgadza się z jego słowami

To Zofia Romaszewska przekonała prezydenta do zawetowania ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Teraz emocje budzi projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i SN. Według doradcy Andrzeja Dudy "należy stanowczo zdyscyplinować sędziów".

- Nie widziałam ustawy dyscyplinującej sędziów. A w ustawach jest sporo kruczków prawnych, więc nie mogę się wypowiedzieć. Natomiast jako zwykła obywatelka uważam, że to, co się wyprawia to skandal - mówi z rozmowie z WP Zofia Romaszewska.

- Nie rozmawiałam z prezydentem, ale uważam, że należy stanowczo zdyscyplinować sędziów. Przyda im się to ze względu na to, co wyprawiają i jak wyglądają ich wyroki. To, co robią, to rewolucja, anarchia. A zarabiają doskonale, mają świetne emerytury - podkreśla.