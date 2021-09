Prezydencki minister na urlopie w Turcji. "Akurat teraz, kiedy tyle się dzieje"

Kumoch to były ambasador RP w Szwajcarii, Liechtensteinie i Turcji. W połowie lipca prezydent Polski Andrzej Duda powołał go na stanowisko sekretarza stanu, szefa Biura Polityki Międzynarodowej. To właśnie to Biuro miało być kołem napędowym drugiej kadencji prezydenta Polski. Wcześniej na jego czele stał szef gabinetu Andrzeja Dudy – Krzysztof Szczerski, ale przeniósł się do Nowego Jorku, do siedziby ONZ, gdzie reprezentuje Polskę. Jeszcze na początku roku plany, wobec pracy Biura, były ambitne, a prezydenccy urzędnicy zapowiadali, że miałoby ono przejąć od rządu i MSZ prowadzenie polityki zagranicznej.