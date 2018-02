Prezes znów na Wawelu. Towarzyszyli mu Morawiecki i Szydło

Jarosław Kaczyński co miesiąc przyjeżdża do Krakowa, by złożyć kwiaty na grobie pary prezydenckiej. W niedzielę oprócz prezesa na Wawelu obecni byli najważniejsi politycy PiS. Pojawili się m.in premier Mateusz Morawiecki, szefowa byłego rządu Beata Szydło czy minister Joachim Brudziński.

Jarosław Kaczyński podczas styczniowej wizyty (PAP, Fot: Stanisław Rozpędzik)

Oprócz prezesa w katedrze pojawił się również premier Mateusz Morawiecki. Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszli też m.in: wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, szef klubu PiS Ryszard Terlecki i wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Jak co miesiąc przed katedrą na Wawelu pojawili się zwolennicy i przeciwny polskiego rządu. Obecni byli przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej, którzy mieli ze sobą biało-czerwone flagi oraz odtwarzali pieśni patriotyczne. Towarzyszli im działacze ruchu Solidarni w Akcji skandujący takie hasła jak "będziesz siedział".

Warto przypomnieć, że każdego 18. dnia miesiąca Jarosław Kaczyński, w miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich, przyjeżdża na Wawel. Prezes Prawa i Sprawiedliwości składa kwiaty na grobie pary prezydenckiej.

