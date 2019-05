Prezes Trybunału Konstytucyjnego dostała misję utworzenia rządu w Austrii

Tymczasowy rząd w Austrii utworzy 69-letnia Brigitte Bierlein, dotychczas prezes Trybunału Konstytucyjnego. To efekt afery taśmowej i upadku rządu Sebastiana Kurza. Bierlein będzie pierwszą kobietą obejmującą urząd kanclerski w tym kraju.

W poniedziałek doszło do historycznego wydarzenia w skali całego kraju - austriacki parlament przegłosował wotum nieufności dla rządu Kurza. Był to pierwszy taki przypadek w powojennej historii Austrii. We wtorek prezydent Van der Bellen odwołał rząd, a pełnienie obowiązków kanclerza tymczasowo powierzył dotychczasowemu ministrowi finansów Hartwigowi Loegerowi z OeVP do czasu wyłonienia nowego.