Prezes PiS ostatnio rzadko się pokazywał. Ale ma wrócić do aktywności

- Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego - powiedział Jarosław Kaczyński, w opublikowanym filmie.