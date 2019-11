Prezes PiS o spornym głosowaniu. Jarosław Kaczyński: nie stało się nic nadzwyczajnego

- Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podjęła po długim zastanawianiu się właściwą decyzję - uważa prezes Prawo i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany o kontrowersje ws. wyboru przez Sejm członków Krajowej Rady Sądownictwa. - Nie stało się nic nadzwyczajnego - mówi.

- Pani marszałek podjęła po długim zastanawianiu się właściwą decyzję, bo rzeczywiście, jeśli spojrzeć na to z jej punktu widzenia - widziała salę, słyszała to, co mówią do niej posłowie z różnych stron - to były podstawy do tego, że to głosowanie nie oddaje po prostu woli Sejmu, a to jest podstawa do decyzji marszałka - powiedział Jarosław Kaczyński w TVP Info.