Prezes NIK zarabia 14 tysięcy miesięcznie. Chyba jednak znacznie więcej...

Ile faktycznie zarabia prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski? Pytany przed warszawskim sądem o swoją pensję powiedział, że ok. 14 tys. zł brutto. Tymczasem, wliczając ubiegłoroczne nagrody wychodzi 7 tys. zł więcej czyli 21 tys. zł.

Na początku rozprawy, sędzia pytała Kwiatkowskiego m.in. o zarobki w Najwyższej Izbie Kontroli. Były minister sprawiedliwości powiedział, że jest to około 14 tys. zł brutto. Gdyby jednak wziąć pod lupę pensję prezesa NIK, to Kwiatkowski mija się z prawdą. Albo nie chciał do końca powiedzieć prawdy.

Wynagrodzenie jakie faktycznie przysługuje szefowi Izby to 14,8 tys. zł miesięcznie.Gdyby jednak doliczyć do tego nagrody, które Kwiatkowski przyznawał sam sobie ( formalnie w jego imieniu robił to dyrektor generalny), to już wysokość pensji byłaby znacznie okazalsza.