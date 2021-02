Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje ws. maseczek. Chodzi o ceny

W niedzielę "Gość Radia ZET" prof. Andrzej Matyja, szef Naczelnej Rady Lekarskiej, pochwalił wprowadzenie nakazu zasłaniania nosa i ust jedynie maseczkami. Uważa jednak, że został on wprowadzony za późno. - To bardzo dobry ruch, myśmy o tym mówili bardzo dawno temu. Przyłbice i "pseudomaski" to "pseudoochrona". Przyłbica to żaden filtr - stwierdził prof. Matyja. - Za późno to wprowadzono. Rozumiałem sytuację w marcu, kiedy brakowało podstawowych środków bezpieczeństwa. Nie mieliśmy nic - maseczek, rękawiczek. W tej chwili ta dostępność jest na tyle duża, że nie ma żadnego problemu. Jest kwestia ceny - dodał szef NRL.