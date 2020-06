Prezes CPK Mikołaj Wild ostro o pomyśle Rafała Trzaskowskiego. "To szalbierstwo"

CPK budzi kontrowersje. Pomysł PO spodobał się Polakom

Reporter Wirtualnej Polski Michał Wróblewski dotarł do sondażu PO, w którym zweryfikowano, czy taki plan wpisuje się w nastroje społeczne. Pomysł pozytywnie oceniło 73 proc. badanych. Negatywnie - 22 proc. "Za" było 67 proc. zdeklarowanych wyborców PiS (przy czym nie wiedzieli, że jest to pomysł PO) oraz 85 proc. zdeklarowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej .

W środę podczas konferencji "CPK. Od słów do czynów” premier i prezydent przekonywali, że inwestycja jest wielką szansą dla Polski. - Rząd i prezydent jednym głosem mówią dziś, że wielkie inwestycje są potrzebne, by miejsca pracy były także w przyszłości. CPK to nie tylko szansa dla lotnictwa i kolei, ale to program dla każdego Polaka - uznał Mateusz Morawiecki.