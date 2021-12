Prezent PiS obiecuje nowe świadczenie. "Problem drożyzny jest na trzecim miejscu"

PiS obiecuje nowe świadczenie w wysokości 100 złotych dla każdego gospodarstwa domowego - dowiedzieli się reporterzy Wirtualnej Polski. Kwota może być jednak przeznaczona jedynie na wymianę dekodera telewizyjnego. Czy PiS podąża utartym szlakiem rozdawania pieniędzy? - Z jednej strony - tak. Z drugiej strony nie wiem, co ten dekoder będzie umożliwiał. Czy tam będą trzy-cztery stacje możliwe do odbioru? Czy to chodzi o jakość, czy o to, z jakich mediów rzeczywiście będziemy mogli korzystać? - zastanawiała się prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego w programie "Tłit" WP. - Tego nie wiadomo, przynajmniej na tym etapie. Ale wydaje mi się, że jednak - jeśli spojrzeć na różne badania, które pokazują, jak ludzie diagnozują problemy, co jest dzisiaj ważnym problemem do rozwiązania przez rząd - to widać bardzo wyraźną korelację między tym, jaki przekaz do nas dociera, i jak my te problemy definiujemy - dodała ekspertka. - Okazuje się, że dla części oglądających media rządowe np. problem drożyzny jest dopiero na trzecim miejscu - powiedziała prof. Marciniak.