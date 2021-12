Prezent od PiS dla każdej rodziny? Cieszyński: to uczciwe podejście

Każda rodzina otrzyma od rządu PiS bon o wartości 100 zł na zakup dekodera umożliwiającego oglądanie telewizji naziemnej w nowym systemie. – To nie jest prezent, ale uczciwe podejście do sprawy. Decyzją Komisji Europejskiej uwalniamy pewne częstotliwości na potrzeby szybkiego internetu, wskutek czego część gospodarstw domowych w Polsce - szacujemy, że jest ich ok. 2 mln - utraci dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym takim gospodarstwom domowym należy się rekompensata - powiedział w programie "Newsroom" WP sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński. Dodał, że rząd na dopłaty do zakupu dekodera planuje wydać ok. 200 mln zł. Gość Mateusza Ratajczaka wyjaśnił, że wniosek o bon na zakup dekodera będzie można złożyć elektronicznie lub na poczcie.