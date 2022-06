Pomysł Finów na zatrzymanie Rosji. ''To jedyny sposób''

Premier Finlandii Sanna Marin podczas wtorkowej (21 czerwca) wizyty w Albanii wezwała zachodnie demokracje do zachowania jedności i utrzymania silnych sankcji, jako jedynego sposobu na zmuszenie Rosji do wycofania swoich wojsk z Ukrainy. Marin spotkała się m.in. z premierem Edim Ramą. Albania jest członkiem NATO i chce teraz rozpocząć negocjacje w sprawie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Finlandia z kolei chce razem ze Szwecją wstąpić do NATO. Marin na konferencji prasowej powiedziała, że członkostwo Finlandii i Szwecji w sojuszu wzmocni go, dodając, że te kraje były zawsze "dostawcami bezpieczeństwa daleko poza północną Europą". Premier Albanii powiedział natomiast, że uważa Finlandię za "bardzo szanowany głos" w sprawie bezpieczeństwa europejskiego, zwracając uwagę na jej historię z udziałem Rosji oraz bliskie położenie geograficzne z tym krajem. Albania i sąsiadująca z nią Macedonia Północna czekają na rozpoczęcie negocjacji w sprawie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Na ten moment blokowane jest to jednak przez Bułgarię. - Finlandia jest zdecydowanym i długoletnim zwolennikiem rozszerzenia UE. Chcemy, aby wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich przystąpiły do UE, gdy tylko spełnią kryteria - powiedziała premier Finlandii podczas swojego wystąpienia. Sześć krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia, znajduje się na różnych etapach drogi do członkostwa w UE. Wstąpienie Szwecji i Finlandii do struktur NATO jest natomiast blokowane przez Turcję.