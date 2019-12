WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze lech wałęsa + 2 unia europejskadonald tusk oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Klaudiusz Michalec i inni ( 1 ) Premiera książki Donalda Tuska. "Bałem się jak dziecko" Podczas spotkania autorskiego Donald Tusk wspominał swój wylot do Brukseli tuż przed objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Europejskiej.... Rozwiń Czy jak pan wraca wspomnieniami do … Rozwiń Transkrypcja: Czy jak pan wraca wspomnieniami do tego momentu 5 lat temu to leciał pan do Brukseli właśnie w takim poczucie Jaką obawą Że ta Unia się może rzeczywiście rozstać no i koniec końców znów będzie wina to Prawdę powiedziawszy Wałęsa był pierwszą osobą która mi uświadomiła że istnieją większe ryzyka niż te związane Na przykład z moim brakiem doświadczenia jeśli chodzi o O kwestie procedur które są tak ważne w Unii Europejskiej Więc prawdę powiedziawszy obawiałem się a nawet tak Tak jak dziecko bałem się Wielu wyzwań i spraw w tej bluzce Począwszy od niedoskonałego delikatnie mówiąc wówczas język angielski Natomiast zupełnie Nawet mi do głowy nie przyszło Że największym wyzwaniem może być utrzymanie jedności czy całości Unii Lech Wałęsa czy się go kocha czy nie to nie Nie nie będzie Na ten temat się dzisiaj Mam nadzieję kłuć Ale tą intuicję i taką ostrość widzenia Nawet jeśli czasami Sam komunikuję to zbyt ekstrawagancki nieraz sposób To jednak zachował i politykę rodzenia jak mało No i to tym takiego przestroga pani Uważaj pan on to Tak Jeszcze bardziej ludzkim językiem ale już nie będę cytował Ale okazała się bardzo bardzo trafna On na końcu powiedział bo wie pan oni tak czasami lubią Polaka za frajer Athina Żeby było na nie I tak że aż tak to jest ostatni cytat na który sobie