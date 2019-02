Premier wyjechał w Polskę. Tymczasem pilna narada na Nowogrodzkiej

W poniedziałek ma dojść do pilnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z najbliższymi współpracownikami - podaje portal dorzeczy.pl. Powód? Nieoficjalnie mówi się o kryzysie polsko-izraelskim.

Jak czytamy, prezesowi PiS miało zależeć, by informacja o spotkaniu pozostała tajemnicą. Co więcej, Kaczyński miał zawieść się na człowieku, którego sam wyznaczył na premiera.

- Kaczyński ma osobisty żal do Morawieckiego, że doprowadził do takiego spięcia tuż przed początkiem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Już dzisiaj widać, że to nie będzie jedno- lub dwu-dniowa przepychanka, że odbije się echem w zachodnich mediach i, co dla nas ważniejsze, może przynieść bardzo duże straty w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi - powiedziała portalowi osoba z bliskiego otoczenia prezesa PiS.