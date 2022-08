Premier powinien zostać odwołany przed wyborami? Polacy zabrali głos

- Sytuacja wygląda tak, że gdyby taka grupa (spiskowców w PiS - red.) miała takie cele, to musiałaby mieć na celu jeszcze jedno odwołanie. To znaczy mnie. Z tego względu, że do tej pory było tak, że jednak bez mojej zgody premiera by się nie dało odwołać. Krótko mówiąc: takiej zgody nie ma. To są wymysły - zapewnił prezes PiS.