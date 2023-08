Premier o Giertychu: "Kolejna ciekawostka"

Roman Giertych w nadchodzących wyborach wystartuje z listy KO. Do sytuacji odniósł się premier Mateusz Morawiecki, który taką decyzję nazwał "kolejną niespodzianką". Odniósł się tym samym do innych niespodziewanych decyzji personalnych, które miały miejsce podczas obecnej kampanii. Jego zdaniem poglądy Giertycha i KO są nie do pogodzenia.