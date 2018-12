Premier Morawiecki o COP24: Polska jest jednym z liderów redukcji emisji CO2

Porozumienie w Katowicach to wielki krok w kierunku ochrony środowiska - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową premier Mateusz Morawiecki.

Obrady szczytu klimatycznego w Katowicach zakończyły się z soboty na niedzielę . Efektem dwóch tygodni rozmów jest podpisanie porozumienia nazywanego Pakietem Katowickim. Jego celem jest ograniczenie tzw. globalnego ocieplenia m.in. poprzez ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Dokument - co istotne - został przyjęty przez wszystkie strony porozumienia.

Co zawiera Pakiet Katowicki? Pakiet Katowicki zadowala zarówno kraje rozwinięte, jak i te wciąż aspirujące. (…)Osiągnęliśmy realny postęp w obszarach, na których zależało państwom rozwiniętym - takich jak ograniczanie emisji - ocenił porozumienie w rozmowie z PAP premier Mateusz Morawiecki . Dodał również, że zadeklarowane wsparcie finansowe dla krajów rozwijających się jest bardzo ambitne i stanowi duże ustępstwo ze strony krajów rozwiniętych. Polska nie jest jednak zobligowania do dostarczenia tego finansowania - zapewnia premier.

Jesteśmy liderem ograniczania emisji

Morawiecki przyznaje, że obrady w Katowicach były trudniejsze, bo to podczas nich trzeba było określić metody wdrażania porozumienia paryskiego.

I to się udało. To wielki krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego - przekonuje premier. - Polska jest jednym z liderów redukcji emisji CO2. Protokół z Kioto zobowiązywał nas do 6 proc., osiągnęliśmy prawie 30 proc. A deklarujemy, że będziemy ten trend kontynuować. Życzyłbym wszystkim krajom takiego podejścia - mówił PAP szef rządu.