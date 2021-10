Premier Morawiecki na unijnym szczycie. Marek Belka komentuje

Marek Belka odniósł się do działań Mateusza Morawieckiego na szczycie unijnym w Brukseli. Przypomnimy, że według doniesień PAP premier poinformował o tym, że Polska planuje reformy zgodnie z wyrokami TSUE. Zdaniem byłego premiera Marka Belki Mateusz Morawiecki nie pokazał Parlamentowi Europejskiemu gotowości do kompromisu. - Komisja Europejska dała kilka warunków do odblokowania środków m.in. przywrócenie do normalnego funkcjonowania sędziów odsuniętych ze względów "dyscyplinarnych" od orzekania - przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski były premier. - W istocie politykę unijną w Polsce prowadzi dzisiaj nie premier Morawiecki, tylko minister Ziobro ze wszystkimi katastrofalnymi skutkami dla Polski - dodał gość WP.