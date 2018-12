Premier Morawiecki i prezydent Duda pożegnali posłankę Jolantę Szczypińską

Wzruszające słowa premiera Mateusza Morawieckiego o posłance Jolancie Szczypińskiej. - Pani Poseł, dziękujemy za lata pracy dla Solidarności, dla Rzeczypospolitej - napisał szef rządu na Twitterze. Również prezydent Andrzej Duda pożegnał parlamentarzystkę Prawa i Sprawiedliwości.

- Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Pani Poseł Jolanty Szczypińskiej - osoby niesłychanie ciepłej, zawsze gotowej do oddania swojego serca drugiemu człowiekowi. Pani Poseł, dziękujemy za lata pracy dla Solidarności , dla Rzeczypospolitej - napisał Morawiecki.

Z kolei prezydent Polski Andrzej Duda napisał: "Od dawna wiadomo było, że sytuacja jest trudna, a jednak Ona nie traciła zapału do pracy, do niesienia pomocy i życzliwego wsparcia ludziom. Dziś odeszła i tak trudno jest się z tym pogodzić".

Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę ok. godz. 11:00. Pod koniec listopada trafiła do szpitala z powikłaniami po zabiegu operacyjnym.

Posłankę w ciepłych słowach żegnał również prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Od 2000 roku bardzo ciężko chorowała i mimo tej choroby, cierpień działała z całą energią i zachowywała radość życia. Była wyjątkowo dobra. Cierpiąc, pomagała innym cierpiącym. Sama była osobą, którą w życiu spotkało wiele krzywd. Jej śmierć jest przedwczesna i to jest dla nas bardzo, bardzo smutna wiadomość. Musieliśmy się jej spodziewać, ale przyjmujemy to jako ciężki cios, partia i ja osobiście przyjmujemy to jako wielkie uderzenie.