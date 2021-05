Premier Mateusz Morawiecki zadowolony. Padła kolejna bariera w programie szczepień

Koronawirus w odwrocie? Adam Niedzielski ma dobre informacje

Również w sobotę dobrymi wiadomościami podzielił się z Polakami minister zdrowia Adam Niedzielski. "Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok. 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok. 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4. Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz" - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia. Od 15 maja wejdą w życie przepisy pozwalające na nienoszenie maseczki na zewnątrz pod warunkiem utrzymania dystansu 1,5 metra od innych osób.