Premier Mateusz Morawiecki wspomina 10 kwietnia 2010 roku. "Pamiętam dokładnie ten szok"

"Są takie wydarzenia, o których nie sposób zapomnieć. 10 lat temu wszyscy przeżyliśmy jedno z nich. Tak jak wielu Polaków pamiętam dokładnie ten moment, w którym dowiedziałem się o katastrofie smoleńskiej . Pamiętam dokładnie ten szok, chwile niedowierzania i poczucie wielkiej straty. Znałem przecież wielu pasażerów tego tragicznego lotu: Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka… Ale to był cios nie tylko w sensie osobistym. To był przede wszystkim cios dla państwa polskiego - wspomina premier Mateusz Morawiecki .

10. rocznica katastrofy smoleńskiej. "Brakuje głosu Lecha Kaczyńskiego"

"Wtedy wszyscy mogliśmy powtórzyć za poetą: "kwiecień to najokrutniejszy miesiąc”. Nie umieliśmy pojąć tego tragicznego wydarzenia. Zadawaliśmy sobie wtedy pytanie o to, co dalej z Polską. Jak ma poradzić sobie państwo, które w jednej chwili straciło prezydenta i część swojej elity, grupę najświetniejszych, najbardziej pracowitych i oddanych Polsce ludzi? Katastrofa smoleńska zrobiła wyrwę w naszych sercach i wyrwę w tkance państwa. Do dziś brakuje nam roztropnego głosu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w naszych politycznych sporach. Do dziś brakuje nam wzoru społecznej wrażliwości, jakim była Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska. Każda z ofiar katastrofy smoleńskiej zostawiła lukę nie do zapełnienia" - pisze Mateusz Morawiecki.