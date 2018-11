Premier Mateusz Morawiecki odpowiada Donaldowi Tuskowi. "Jest dokładnie odwrotnie"

- To igranie z ogniem przewodniczącego Tuska jest bardzo niebezpieczne - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób ocenił postawę szefa Rady Europejskiej w sprawie brexitu i odpowiedział na jego krytykę wobec obozu rządzącego.

"Pojawia się zarzut, że Polska przez swoją pozycję zbyt godnościową, asertywną, traci swoją pozycję w Europie, którą miała bardzo silną. To są słowa Donalda Tuska " - powiedział dziennikarz portalu tvp.info. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że "jest dokładnie odwrotnie". I z tłumaczenia działań Polski przeszedł do krytyki szefa Rady Europejskiej.

"Akurat pan przewodniczący Tusk poprzez swoją postawę wobec brexitu, wobec Wielkiej Brytanii ryzykuje ogromnie losem Polaków w Wielkiej Brytanii. Brak porozumienia z Wielką Brytanią może spowodować poważne perturbacje. To igranie z ogniem przewodniczącego Tuska jest bardzo niebezpieczne. Nasza polityka, gdzie staramy się znaleźć wspólne mechanizmy, to, co łączy Wielką Brytanię i Unię Europejską, jest najwłaściwszą polityką z punktu widzenia interesów Polski" - podkreślił premier Morawiecki.